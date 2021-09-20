Усик: «Я не думаю, что я андердог»

Александр Усик / Фото: ringtv.com

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в эфире YouTube-канала GARNEKSPORTS заявил, что не считает себя андердогом в поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



Мне задают практически одинаковые вопросы и поэтому отвечать тоже буду шаблонно. Я больше делал упор на то, чтобы… Блин, я сейчас не буду рассказывать все свои секреты. Я практически все время отдыхал, а за меня работал мой тренер.

Я даже не думаю о том, что меня недооценивают. Если люди хотят так считать, то это их проблемы, а не мои. Я из-за этого не страдаю».