Усик: «Если кто-то меня злил, я объяснял этому человеку, что случится, когда я ему врежу»
Усик: «Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Дурня какая-то вышла»
Александр засветился в документальном видео о Киево-Печерской лавре
16 марта 08:15
Усик и Марченко / фото - скриншот
Бывший абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) прокомментировал свои съемки в фильме Оксаны Марченко. Боксер признался, что не хотел брать в этом участия, но монахи Киево-Печерской лавры переубедили его.
«Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто дурня какая-то вышла. Это видео было записано где-то год или больше тому назад.
Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи сказали, что лучше меня этого никто не сделает. В итоге я согласился.
Это есть информационная война. Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться с тем, когда люди так делают».