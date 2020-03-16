Усик: «Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Дурня какая-то вышла»

Усик и Марченко / фото - скриншот

Бывший абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) прокомментировал свои съемки в фильме Оксаны Марченко. Боксер признался, что не хотел брать в этом участия, но монахи Киево-Печерской лавры переубедили его.

Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи сказали, что лучше меня этого никто не сделает. В итоге я согласился.

Это есть информационная война. Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться с тем, когда люди так делают».