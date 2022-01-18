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Усик: «Я очень рад, что я из Украины. Безумно рад, что я родился конкретно в этой стране»

Александр отметил, что не жалеет из-за того, что не уехал развивать карьеру в США
Бокс Профессиональный бокс
18 января 21:59
Усик: «Я очень рад, что я из Украины. Безумно рад, что я родился конкретно в этой стране»
Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой рассказал о том, почему не уехал развивать карьеру в США.

«У меня был практически подписан контракт с американской промоутерской компанией, но одна из причин, почему я отказался – я знал, что могу потерять семью. Катерина не желала уезжать в США.

На тот момент, для меня 24-летнего парня, олимпийского чемпиона, Америка – это что-то вообще запредельное. Думал, что я приеду туда и стану самым известным в мире человеком.

Практически у большинства парней, которые стремятся боксировать по профессионалам хотят в Штаты. Потому что это такой плацдарм, взлетная полоса оттуда.

Но мой вес, крузервейт, он не был там таким сильно популярным. Общение с женой о том, что мы поедем в США, будем жить, тренироваться – для нее это было: «Да, я не против, но давай подумаем. Может, ты поедь на месяц».

Я сказал, что на месяц не получится. Если ехать, то надо на 6-7 месяцев. Многие так уезжали. Я реально понял, что если я уеду на полгода, то может сложиться так, что я приеду совсем чужим человеком для нее, а она для меня.

Я выбрал такую позицию, что буду подписывать контракт с К2.  Тогда на интервью меня с сарказмом спросили: «А что вас также будут мариновать?»

Есть определенные термины, когда ведут спортсмена. Ему берут не очень сильных соперников, но топовых для того, чтобы он рос. Не может сразу первоклассник выйти против пятого класса.

Что значит «мариновать»? Они говорят, что мне будут подсовывать лохов.

Не жалею, что не поехал в США. У меня замечательная карьера. Мне сейчас говорят приезжай к нам».

Не от страны все зависит в целом?

«Нет, нет. Хотя много чего зависит от страны. К примеру, многие американцы, мексиканцы и британцы говорят, что если бы я и Василий Ломаченко родились бы не в Украине, а, к примеру, в Мексике, Англии или Америке и показали тот результат, который мы сейчас показали – это гораздо выше, ну миллионеры, такие очень крупные миллионеры, очень крупные.

Энтони Джошуа является представителем Британии. Чисто с коммерческой стороны говорю. Британцы платежеспособны, у нас это не так.

На последнем поединке сделали платную трансляцию, люди не могут, некоторые не знают, некоторые не хотят, а кто-то говорит: «Да пошел ты вон, вот мы тебе еще не платили».

У нас нет культуры платных трансляций. Спортивная аудитория не такая платежеспособная, как в других странах.

Я очень рад, что я из Украины. Безумно рад, что я родился конкретно в этой стране. На пресс-конференции я тогда сказал, что он  заберет свои слова обратно, потому что я покорю и Америку тоже. Слава богу, сложилось».

Напомним, Усик также заявил, что будет прославлять Украину с флагом и гимном.
Карен Агабекян
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