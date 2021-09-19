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Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»

Украинец вспомнил свой поединок с британцем
Бокс Профессиональный бокс
09:24
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) накануне поединка против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing заявил, что у болельщиков были завышенные ожидания, когда они ждали от него досрочной победы в поединке с британцем Дереком Чисорой (32-11, 23 КО).

«Олимпийский чемпион против олимпийского чемпиона - круто. В разных весовых категориях мы выиграли Олимпийские игры, но это событие. Так и должно быть, что лучшие встречаются с лучшими.

Я вообще ничего не собираюсь доказывать людям. Я очень благодарен всем, кто поддерживает, но у них слишком много ожиданий от спортсменов, потому что некоторые сами не понимают, что происходит в ринге, насколько это нелегко или, наоборот, легко.

У людей просто складывается вот такой образ, который они додумывают. Я отбоксировал с Дереком Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень. Если посмотреть его поединки, то Тайсон Фьюри дрался с ним 12 раундов».

Дерек Чисора считает, что Энтони Джошуа нокаутирует Александра Усика.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Дерек Чисора

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