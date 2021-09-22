Котельник раскрыл имя одного из спарринг-партнеров Усика в его подготовке к бою с Джошуа
Усик: «Я просто верю, что побью Джошуа»
Украинский супертяжеловес назвал титулованного соперника суперзвездой
21:47
Александр Усик / Фото - arise.tvОбязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу iFL TV высказался о предстоящем поединке против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Я просто ждал этого боя. Он мог состояться, мог не состояться. Но все-таки он, дай бог, состоится в субботу. Я не думаю о том, как выглядит Джошуа. Наверное, у него хорошая физическая форма. Мы это все увидим в субботу. Я просто верю, что побью Джошуа. Он действительно очень известный чувак. Его даже бабушки у нас в стране знают. Джошуа – суперзвезда. Я не суперзвезда. Вся жизнь – игра, но я не играю, я так живу. Все дается с неба Господом Богом. В субботу вечером будет бокс. Нокаутирую ли я Джошуа? Как можно заранее говорить о таких вещах? Мы просто увидимся в субботу».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
Комментарии 0