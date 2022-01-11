Усик: «Я шел в зал, чтобы побить своего обидчика»

Украинец рассказал, почему он начал заниматься боксом

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал YouTube-каналу USYK17, почему он начал заниматься боксом.

«В 15 лет я пришел в зал. На самом деле я шел в зал, чтобы кому-то накидать, чтобы быть сильным и побить своего обидчика. Не могу сказать, что меня часто обижали, но бывали старшие ребята, которые посылали что-то купить в магазине. Я этого принципиально не делал. Даже если мне давали копняка, я говорил: «Слушай, дружище, ты пьешь, ты куришь. Я не пью, не курю, я занимаюсь спортом. Я вырасту и набуцкаю тебя». Такое желание было. Я пошел заниматься боксом, но в какой-то момент тренер объяснил, что то, чему он меня учит, я не должен использовать, потому что я знаю какие-то навыки, а он не знает. Это все переросло в мое хобби, которым я занимаюсь по сей день. И еще мое хобби приносит мне заработок».

Александр Усик рассказал, в чем он находит мотивацию перед поединком.