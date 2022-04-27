Усик: «Я собираюсь поменять свою стойку в бою с Джошуа»

Украинец заявил, что его реванш с британцем будет отличаться от их первого поединка

Александр Усик / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Reuters заявил, что его реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет отличаться от их первого поединка. «Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Намекну только, что собираюсь поменять свою стойку или позицию». Эдди Хирн назвал наиболее вероятную дату реванша Александр Усик – Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде