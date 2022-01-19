Усик: «Я всячески буду прославлять Украину с флагом и гимном»

Александр высказался о политических вопросах, которых ему часто задают

Александр Усик / Фото: Spiegel

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой рассказал о своем отношении к политическим вопросам.



«Меня достало, когда мне задают одни и те же глупейшие вопросы, к которым я отношения не имею. Это просто для того, чтобы больше посмотрели, привлечь внимание, убрать от меня внимания. У меня есть разные люди для общения, и есть два парня, работающие на страну, и они говорят, что это подстроено специально. Но я буду продолжать свою страну развивать, я всячески буду ее прославлять с флагом и гимном, везде об этом говорить, потому, что я родился в стране. Не так, что я родился, и появилась страна. Мы родились и пришли в страну. Мне ничего не должна ни страна, ни мама, ни папа. Все что у меня есть, мне дали. У меня все есть».

Напомним, Усик также рассказал, что из-за своей позиции потерял много денег.