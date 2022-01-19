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03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс 107:121 Окончен
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02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс 1:7 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс 1:3 Окончен
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04:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Флорида Пантерс 5:1 Окончен
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02:00 Виктория Азаренко - Жил Белен Тейхманн 2:0 Окончен
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02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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Усик: «Я всячески буду прославлять Украину с флагом и гимном»

Александр высказался о политических вопросах, которых ему часто задают
Бокс Профессиональный бокс
18 января 21:46
Усик: «Я всячески буду прославлять Украину с флагом и гимном»
Александр Усик / Фото: Spiegel

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой рассказал о своем отношении к политическим вопросам.

«Меня достало, когда мне задают одни и те же глупейшие вопросы, к которым я отношения не имею. Это просто для того, чтобы больше посмотрели, привлечь внимание, убрать от меня внимания. У меня есть разные люди для общения, и есть два парня, работающие на страну, и они говорят, что это подстроено специально.

Но я буду продолжать свою страну развивать, я всячески буду ее прославлять с флагом и гимном, везде об этом говорить, потому, что я родился в стране. Не так, что я родился, и появилась страна. Мы родились и пришли в страну. Мне ничего не должна ни страна, ни мама, ни папа. Все что у меня есть, мне дали. У меня все есть».

Напомним, Усик также рассказал, что из-за своей позиции потерял много денег. 

Карен Агабекян
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(Голосов: 3)

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Александр Усик

Комментарии 2

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19 января 2022г. 06:06
Александр Усик Человек столетия!!! Лучшее что есть у Украины сейчас!
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19 января 2022г. 07:28
Это сугубо Ваше мнение, и поверьте есть много людей, которые с этим не согласны. ..
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