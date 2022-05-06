«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Усик: «З вірою в серці це буде наша спільна перемога вільної нації»
72 війни продовжується героїчний пір рашистським ордам
18:59
Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в своєму Instagram заявив, що українці – нація переможців:
Разом ми сила, разом ми мужність. І безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога вільної нації. Народжені в Україні – заряджені перемагати.
Екс-чемпіон світу впевнений, що Усик може нокаутувати Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).
Комментарии 0