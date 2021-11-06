Усик заговорил о бое против Фьюри: «С тренером будем определять его слабые места»

Поединок Тайсона против Уайлдера украинец смотрел в Грузии с телефона

Фото: Facebook Усика

Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) ответил на пару вопросов, касающихся возможного боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Где и как вы смотрели бой Фьюри – Уайлдер? Какие мысли остались после него?

Когда шел бой Фьюри – Уайлдер, я находился в Грузии и смотрел трансляцию онлайн с телефона, но масштаб все равно ощущался. Это был очень сильный бой.

Многие бросились пророчить вашу встречу с Фьюри. Вы общались с ним когда-то? И увидели ли вы его слабые места в бою с Уайлдером?

Все может быть. Мы виделись с Фьюри, но ни разу не общались с ним тет-а-тет. Если честно, я не искал слабые места – это мы будем определять вместе с тренером. Мой подход такой, что нужно думать в первую очередь о себе и своей подготовке.

В марте 2022 года Усик проведет реванш с Энтони Джошуа. Дальнейшие планы Фьюри пока неизвестны, однако в команде «Цыганского короля» ранее проявляли заинтересованностью в поединке против украинца.