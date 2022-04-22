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Усик заявил о прекращении общения с прессой

Суперяж признался, что сердцем и мыслями он сейчас в Украине
Бокс Профессиональный бокс
10:26
Усик заявил о прекращении общения с прессой
Александр Усик

   Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в  эксклюзивному интервью немецкому изданию Bild не только назвал своего фаворита в грядущем реванше Фьюри-Уайт, а и заявил о том, что прекращает общение с прессой:

  «Не сказал бы, что с большим интересом жду этот бой. У нас много проблем в Украине, мои сердце и мысли сейчас с Украиной. Но я определенно буду смотреть их (Фьюри-Уайт – прим.редакции) бой. Я стараюсь изолироваться от всего и думать только о своем поединке. В данный момент я вообще не общаюсь с прессой».

Ранее жена Александра Усика (19-0, 13 KO) - Катерина рассказала, почему украинец уклончиво отвечал на вопрос о принадлежности Крыма.

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Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа

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