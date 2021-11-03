Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории

Сейчас украинец является обладателем поясов в супертяжелом дивизионе

Фото: Facebook боксера

Недавно в боксе появилась новая весовая категория – бриджервейт (до 101,6 кг), которая разделяет тяжелый и супертяжелый дивизионы.

В этой категории уже есть полноценный чемпион мира по версии WBC – Оскар Ривас (28-1, 19 КО).

В интервью DAZN украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что может задуматься над переходом в бриджервейт, но только после того, как станет абсолютным чемпионом мира в своем нынешнем весе – супертяжелом:

«Со временем дивизион под названием бриджервейт может оказаться весьма неплохой штукой, потому что там множество классных бойцов, для которых это идеальный вес и которые могут устроить там захватывающие поединки. Моей целью всегда было стать чемпионом мира в хэвивейте. Но в будущем – кто знает? Может, я тоже однажды подерусь в бриджервейте, чтобы пополнить свою коллекцию еще одним чемпионским поясом».

Сейчас Усик владеет поясами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF. Единственный титул, которого не достает в его коллекции – WBC.

Напомним, в марте украинец проведет реванш с Энтони Джошуа, а затем сможет претендовать на бой против Тайсона Фьюри.