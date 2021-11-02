Усик: «Жду реванш с Джошуа, но с Фьюри также хотел бы сразиться»

Украинский чемпион рассказал об отношении к Лондону

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Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился мнением о Лондоне, а также рассказал о желании провести реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а затем встретиться Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова украинца приводит Bad Left Hook:

«Мне всегда нравился Лондон, с удовольствием посетил его. На стадионе было выступать волнительно, если честно. Наслаждался каждой частичкой пребывания там. Хотел бы снова пережить такое. Мы остаемся на своем пути. Когда будет реванш, вместе с командой подготовим программу подготовки. Буду готовиться очень серьезно, когда придет время. Сейчас жду только реванш с Джошуа. Но Фьюри – еще один превосходный британский боксер, с которым я бы хотел сразиться. Не люблю рассуждать о результатах до боя, но это был бы еще один потрясающий бой».

В Лондоне Усик завоевал олимпийское золото, затем уже в профессионалах нокаутировал местную звезду Тони Белью и вот недавно выиграл титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, побив Джошуа.

Второй бой Усик – Джошуа планируется на март 2022 года. Поединок может пройти в Киеве. Ранее украинец пообещал, что не допустит недооценки британца в реванше.