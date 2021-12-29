«Усика могло бы соблазнить возвращение в крузервейт». Белью рассказал о своем поединке мечты на 2022 год

Экс-чемпион мира – о потенциальном бое украинца с Саулем Альваресом

Тони Белью / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью в интервью порталу DAZN заявил, что одним из боев его мечты на следующий год является мегафайт между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).

«Это бой, который вряд ли состоится, но я знаю, что Александра Усика могло бы соблазнить возвращение в первый тяжелый вес, если бы это означало, что он сможет встретиться с Канело Альваресом. Два лучших боксера в этом виде спорта выдали бы потрясающее выступление, но, скорее всего, это был бы слишком большой шаг вперед для Канело. Ему бы понравилась эта задача, но в лице Усика ты получаешь очень особенного бойца, который просто может оказаться слишком большим и хорошим».

Напомним, промоутер Усика назвал причину, по которой украинцу невыгодно быть абсолютным чемпионом.