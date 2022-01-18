«Усика мы убираем». Бетербиев порассуждал о дальнейших планах

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Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) назвал приоритетных соперников:



Остаются двое: Смит-младший и Бивол. Опять же, профессиональный бокс сегодня – это шоу-бизнес. Поэтому я, как нормальный человек, хотя я никогда не ставил в приоритет деньги и не ставлю до сих пор, я, конечно, все вместе в совокупности выберу, что мне выгоднее. Боксировать первым с Джо Смитом, а потом с Биволом, или боксировать с Биволом, а потом с Джо Смитом – глобальной разницы нету.