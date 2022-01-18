«Хэвивейт!». Усик в огромных перчатках готовится к предстоящему поединку
«Усика мы убираем». Бетербиев порассуждал о дальнейших планах
Чемпион полутяжелого веса стремится к объединительному поединку
14:29
Фото: boxingscene.com
Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) назвал приоритетных соперников:
Я думаю, смысла выбирать Канело нету, потому что он выбирает (смеется). Из остальных: Усика мы сразу убираем, потому что если бы я был на месте Усика… Я не хочу сказать, что боксировать со мной – это большой риск. Но я в полутяжелом весе, ему спускаться даже не надо, боксировать со мной. Если бы я был Канело, он там где-то высказывается, что «если он поднимется ко мне, я буду боксировать»… То есть, его тоже убираем.
Остаются двое: Смит-младший и Бивол. Опять же, профессиональный бокс сегодня – это шоу-бизнес. Поэтому я, как нормальный человек, хотя я никогда не ставил в приоритет деньги и не ставлю до сих пор, я, конечно, все вместе в совокупности выберу, что мне выгоднее. Боксировать первым с Джо Смитом, а потом с Биволом, или боксировать с Биволом, а потом с Джо Смитом – глобальной разницы нету.
Бетербиев не согласен с решениями в поединках с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
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