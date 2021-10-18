«Усика не перебоксировать – он один из лучших боксеров современности». Промоутер Джошуа раскрыл план на реванш с украинцем

Хирн рассказал, как должен измениться Энтони в ринге, чтобы добыть победу

Усик и Джошуа / Фото: Facebook Усика Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Youtube-каналу Fino Boxing поделился мнением о реванше подопечного с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Джошуа сейчас отдыхает в США. Он сфокусирован сейчас, ведь знает, что не показал лучшую версию себя в первом бою с Усиком. Не хочется преуменьшать заслугу Александра, но Энтони может проявить себя намного лучше, что он и покажет в реванше. Я хочу увидеть Джошуа беспощадным в следующем бою. Он пробовал перебоксировать, вероятно, лучшего, или второго по этому навыку боксера вне зависимости от весовой категории. Но ты не можешь перебоксировать Усика. Так что ему нужно немного изменить подход, делать, что у него получается лучше всего – быстрые комбинационные удары. Все видели повреждения на лице Усика – а ведь Энтони даже и не попадал особо. AJ может сделать Александру очень больно, но Энтони нужно удержать украинца – такой план на второй бой. Напомним, что известны сроки боя за «абсолюта» в хэвивейте.

Олег Шумейко-младший