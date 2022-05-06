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Усика визнали другим найкращим боксером сучасності

Ломаченко також потрапив в рейтинг Р4Р від The Ring
Бокс Профессиональный бокс
11:33
Усика визнали другим найкращим боксером сучасності
Олександр Усик / Фото - Boxing Scene

Авторитетне видання The Ring оновило свій рейтинг найкращих боксерів без урахування вагових категорій. В його топ-10 опинилися два українські бійці.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

1. Сауль Альварес

2. Олександр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Наоя Іноуе

5. Еррол Спенс

6. Хуан Франциско Естрада

7. Василь Ломаченко

8. Джош Тейлор

9. Роман Гонсалес

10. Казуто Іока

Нагадаємо, що Олександр Усик (19-0, 13 КО) наразі готується до захисту своїх титулів чемпіона надважкого дивізіону за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в реванші проти Ентоні Джошуа. І команда українця вже починає говорити про наступний мега-файт.

В свою чергу, Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) відмовився боксувати за статус абсолютного чемпіона в легкій вазі, поки Україна не переможе росію на фронті.

Сергей Лукьяненко
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Александр Усик Василий Ломаченко

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