«Усику давали 40 миллионов». Арум заявил, что идея боя украинца с Фьюри изначально была обречена на провал

Промоутер сообщил, что такие странные контракты люди не подписывают в здравом уме

Глава Top Rank Боб Арум заявил, что соглашение на поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO) было составлено коряво, что и стало камнем преткновения для организации боя:



Это все было иллюзорным. Кто давал за все это деньги? Кто вообще на это согласился? Это была ерунда. И бумаги, которые получили Усик, Фьюри, я и Уоррен, сообщали, что это будет обязывающее соглашение? И что это значит? Усик соглашается драться с Фьюри и получает за это 40 миллионов долларов. А может потом они внесут в контракт, что эти 40 миллионов будут выплачиваться в течение 50 лет. Ты такой документ не подписываешь. Там было много вещей, которые не имеют смысла.

Также Арум в который раз отдал должное уровню украинца.