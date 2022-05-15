Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що буде з титулом організації в надважкій вазі, якщо Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) все ж закінчить кар’єру. Слова функціонера приводить boxingscene.com:
Ми дамо йому час, який йому потрібен для роздумів, для розслаблення. Він тільки захистив титул. Немає сенсу поспішати і тиснути на нього чи його команду, щоб вони ухвалювали будь-які рішення. Ми будемо спілкуватися, він має відпочити з родиною.
Я не кажу, що ми отримаємо його три місяці, зараз немає обмежень у часі, я поважаю рівень Тайсона Ф’юрі, його особистий час із сім’єю, але ми обов’язково поговоримо найближчим часом».
Нам потрібно вирішити ситуацію, якщо він йде на пенсію, але в цей час ми просто даємо йому заслужений час, щоб насолодитися відпусткою.
Якщо Ф'юрі піде зі спорту, колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер може опинитися в позиції, щоб негайно отримати титул.
Уайлдер є претендентом номер один, також є Джо Джойс на другому місці, третій – Джозеф Паркер. Я вважаю, що Джойс і Паркер будуть битися за звання тимчасового чемпіона WBO – у нас немає підтвердження. Треба зачекати і подивитися, що станеться. Є деякі змінні, які можуть вплинути.
Нагадаємо, що WBC – єдиний пояс, якого не вистачає Олександру Усику (19-0, 13 KO), аби стати абсолютним чемпіоном. Українець очолює рейтинг P4P від The Ring.
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