Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав

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Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що буде з титулом організації в надважкій вазі, якщо Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) все ж закінчить кар’єру. Слова функціонера приводить boxingscene.com:



Я не кажу, що ми отримаємо його три місяці, зараз немає обмежень у часі, я поважаю рівень Тайсона Ф’юрі, його особистий час із сім’єю, але ми обов’язково поговоримо найближчим часом».

Нам потрібно вирішити ситуацію, якщо він йде на пенсію, але в цей час ми просто даємо йому заслужений час, щоб насолодитися відпусткою.

Якщо Ф'юрі піде зі спорту, колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер може опинитися в позиції, щоб негайно отримати титул.

Уайлдер є претендентом номер один, також є Джо Джойс на другому місці, третій – Джозеф Паркер. Я вважаю, що Джойс і Паркер будуть битися за звання тимчасового чемпіона WBO – у нас немає підтвердження. Треба зачекати і подивитися, що станеться. Є деякі змінні, які можуть вплинути.