Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОльга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Лацио -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
21:20
Вечер бокса. Вячеслав Сенченко – Ласло Тот

Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав

Поки організація не буде тиснути на чемпіона
Бокс Профессиональный бокс
20:15
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Фото: Getty Images

Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що буде з титулом організації в надважкій вазі, якщо Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) все ж закінчить кар’єру. Слова функціонера приводить boxingscene.com:

Ми дамо йому час, який йому потрібен для роздумів, для розслаблення. Він тільки захистив титул. Немає сенсу поспішати і тиснути на нього чи його команду, щоб вони ухвалювали будь-які рішення. Ми будемо спілкуватися, він має відпочити з родиною.

Я не кажу, що ми отримаємо його три місяці, зараз немає обмежень у часі, я поважаю рівень Тайсона Ф’юрі, його особистий час із сім’єю, але ми обов’язково поговоримо найближчим часом».

Нам потрібно вирішити ситуацію, якщо він йде на пенсію, але в цей час ми просто даємо йому заслужений час, щоб насолодитися відпусткою.

Якщо Ф'юрі піде зі спорту, колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер може опинитися в позиції, щоб негайно отримати титул.

Уайлдер є претендентом номер один, також є Джо Джойс на другому місці, третій – Джозеф Паркер. Я вважаю, що Джойс і Паркер будуть битися за звання тимчасового чемпіона WBO – у нас немає підтвердження. Треба зачекати і подивитися, що станеться. Є деякі змінні, які можуть вплинути.

Нагадаємо, що WBC – єдиний пояс, якого не вистачає Олександру Усику (19-0, 13 KO), аби стати абсолютним чемпіоном. Українець очолює рейтинг P4P від The Ring.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Маурисио Сулейман Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Джошуа рассказал, когда Фьюри подерется с Усиком
Промоутер Джошуа рассказал, когда Фьюри подерется с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 13:13
Красюк: «Усик сказав, що бій Ф’юрі та Уайта – лайно, але нокаут був хорошим»
Красюк: «Усик сказав, що бій Ф’юрі та Уайта – лайно, але нокаут був хорошим»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 11:55
Альварес, Фьюри и блогер Джейк Пол. Сколько заработали самые высокооплачиваемые спортсмены из мира бокса
Альварес, Фьюри и блогер Джейк Пол. Сколько заработали самые высокооплачиваемые спортсмены из мира бокса
Бокс Профессиональный бокс
11 мая 21:52
У Леннокса Льюиса спросили, как прошел бы его бой с Фьюри
У Леннокса Льюиса спросили, как прошел бы его бой с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 мая 15:40
Закінчив кар’єру? BoxRec видалив Ф’юрі зі всіх рейтингів
Закінчив кар’єру? BoxRec видалив Ф’юрі зі всіх рейтингів
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 19:45
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45

Новости: Бокс

Спенс: «Я не ищу боя с Альваресом»
Спенс: «Я не ищу боя с Альваресом»
Профессиональный бокс
21:30
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Профессиональный бокс
20:15
Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Профессиональный бокс
19:30
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Профессиональный бокс
18:46
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
Профессиональный бокс
17:51
«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
Профессиональный бокс
15:37
Пулєв у в’язкому поєдинку переміг Фореста
Пулєв у в’язкому поєдинку переміг Фореста
Профессиональный бокс
11:33
Постельное фото Усика с женой
Постельное фото Усика с женой
Профессиональный бокс
11:15
Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим
Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим
Профессиональный бокс
10:55
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
6
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости