Усику стоит напрячься? Канело еще год назад начал спарринговать с супертяжами – есть видео

Френк Санчес входит в топ-10 боксеров дивизиона по версии The Ring

Фото: Boxing Scene

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) еще год назад проводил спарринги с супертяжеловесами. Вот видео, на котором Канело боксирует с кубинским супертяжем Френком Санчесом (20-0, 13 КО).

Почему нам это так интересно? Дело в том, что в последнее время мир бокса грезит боем Альвареса против чемпиона мира WBA, WBO, IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 КО). Недавно тренер Канело опроверг возможность поединка подопечного с украинцем, однако может он просто лукавит.

Теперь пару слов о Санчесе. Это кубинский супертяжеловес, который входит в топ-10 лучших боксеров «королевского» дивизиона по версии The Ring, а также занимает пятое место и в рейтинге WBC, и в рейтинге WBO. Альварес уверен, что Санчес – будущий чемпион мира.