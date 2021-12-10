Усику задали вопрос о бое с Канело. Ответ украинца – читайте в новости

Недавно Сауль Альварес объявил о переходе в тяжелый вес

Фото: Facebook Александра Усика

Чемпиону мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО) задали вопрос о том, возможен ли в будущем его бой против мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Украинец дал весьма уклончивый ответ.

Что ты думаешь о переходе Канело в тяжелый вес?

Я не знаю.

Вы с Канело подеретесь в будущем?

Канело – монстр.

Альварес объявил о переходе в тяжелый вес. Ранее Усик был абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе.

Напомним, Усик поддержит Ломаченко во время его боя против Ричарда Комми.