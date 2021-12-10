Коротко и ясно. Усик прокомментировал возможный объединительный бой с Фьюри
Усику задали вопрос о бое с Канело. Ответ украинца – читайте в новости
Недавно Сауль Альварес объявил о переходе в тяжелый вес
21:41
Фото: Facebook Александра Усика
Чемпиону мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО) задали вопрос о том, возможен ли в будущем его бой против мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Украинец дал весьма уклончивый ответ.
Что ты думаешь о переходе Канело в тяжелый вес?
Я не знаю.
Вы с Канело подеретесь в будущем?
Канело – монстр.
Альварес объявил о переходе в тяжелый вес. Ранее Усик был абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе.
Напомним, Усик поддержит Ломаченко во время его боя против Ричарда Комми.
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