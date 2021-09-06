Устинов: «Я, Володя и Виталик Кличко, Усик – все мы были такими, как Сиренко»

Александр Устинов / фото - Fightnews

Российский супертяжеловес Александр Устинов (36-4-1, 27 КО) поделился ожиданиями от боя против украинца Владислава Сиренко (17-0, 14 КО). Боксеры встретятся в ринг в Париже 10 сентября.

Соперника своего я изучил, в современном мире уже нет никаких тайн и секретов. Всю необходимую информацию можно найти в интернете. Сиренко – хороший, перспективный парень. Сильный соперник, который идет к своей цели. Когда-то и я был таким же, и Володя Кличко, и Виталик, и Усик Саша. Все мы были такими.

10 сентября я хочу показать красивый бокс. Чтобы этот бой запомнился. Я еду в Париж за победой и хочу сказать Владу, что молодость, конечно, наступает на пятки, но извини, мой опыт никуда не денется».