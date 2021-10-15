Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем

Ричард Комми – опасный оппонент

История

Ричард Комми нокатировал Рея Бельтрана / Фото - boxingscene.com

Менее двух месяцев осталось до возвращения Василия Ломаченко (14-2, 12 КО) в ринг. Его бой против Ричарда Комми (30-3, 27 КО) все еще официально не подтвержден, но сомнений в том, что он состоится практически нет (если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств).

11 декабря. Madison Square Garden. Украинец встретится с Деонтеем Уайлдером легкого веса – опасным панчером, который нокаутировал большинство своих соперников.

Мы уже выделяли его победы в чемпионском поединке над Иса Чаниевым, а также нокаут в первом бою после поражения от Теофимо Лопеса. Но Комми еще есть чем удивлять.

К примеру, победой над Раймундо Бельтраном. Это была первая защита ганским боксером своего пояса IBF. И выбрал он мексиканца, бывшего чемпиона мира, который дрался со многими крепкими парнями, включая Теренса Кроуфорда.

Перед этим поединком Фредди Роуч предупреждал своего боксера – с Комми стоит быть осторожным:

«Комми – очень сильный парень. В поединке с ним нудно быть умнее, нужно действительно перебоксировать его. Нельзя долго находиться перед ним, потому что он ударит тебя, и ты окажешься на спине. Я много раз видел подобное».

Для Бельтрана это был лишь второй бой после поражения от Хосе Педрасы. В том поединке мексиканец надеялся защитить свой пояс WBO, чтобы затем встретиться с Ломаченко. Раймундо уже угрожал украинцу:

«У меня есть некоторые мысли по поводу стиля украинца. У меня есть преимущества в размерах и мощи. Я уже боксировал с Кроуфордом, еще одним умным соперником. Да, я ему проиграл, но выглядел хорошо. И вынес урок с того боя. Ломаченко заходит в кармашек. Он остается там и пропускает. У меня достаточно мощи, чтобы потрясти его. Достаточно одного крепкого удара».

Но встретиться с украинцем Бельтрану не судилось. Он уступил Педрасе, и Комми стремился нанести ему еще одно поражение:

«Рей сильный боец, у меня к нему есть только уважение. Но я думаю только о своей карьере. Бой против него – возможность стать более известным. Он ведь уже долго в этом деле, со многими дрался. Я никогда не настраиваюсь на нокаут. Но если у меня есть шанс – делаю все, чтобы им воспользоваться. Я уважаю каждого, с кем дерусь».

Но, в итоге, бой все же завершился нокаутом. Техническим. Сначала Комми дважды отправил соперника в нокдаун в первом раунде. Затем Бельтран, который провалил взвешивание, побывал на настиле в пятом. А когда он пропустил в восьмом, то рефери понял – хоть мексиканец и поднялся, но лучше завершать поединок.

Комми защитил пояс. И, празднуя, станцевал в ринге, а затем еще и принялся отжиматься – чтобы показать, сколько сил у него осталось.

Лучшие моменты боя Комми – Бельтран:

«Бельтран показал, почему он был чемпионом. Он великий боксер, который доказал это сегодня. Ну а я рад, что сделал свою работу».

Скромный комментарий от Комми. А вот в команде Бельтрана все было намного грустнее – Фредди Роуч заявил, что его боксеру лучше вешать перчатки на гвоздь. Рей и сам задумался над этим, но все же вернулся в ринг – лишь в октябре 2021 года.

Комми победил. Но в следующем поединке уступил Лопесу. Целью ганского боксера было добраться до Ломаченко. Тогда это был бы бой за звание абсолютного чемпиона мира.

И в 2019 Ричарда спрашивали, насколько громким событием для его страны будет, если он победит Бельтрана, затем Лопеса, а после него еще и Ломаченко. Вот ответ:

«Ооо, дружище. Если это произойдет, то, устрой они выборы, я стал бы президентом Ганы».

Сейчас контекст противостояния с украинцем совсем другой – это просто громкий рейтинговый бой. Без поясов на кону. Но не стоит сомневаться, что Комми воспринимает этот поединок как один из главных в карьере. И Ричард опасен при любых раскладах – когда у тебя такая мощь в кулаках, то тебя невозможно списать со счетов.