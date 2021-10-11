У Усика и Фьюри есть 30 дней, чтобы договориться о бое. Украинец может стать абсолютным чемпионом

Но сперва нужно разобраться с реваншем против Энтони Джошуа

Фото: Facebook Александра Усика Украинский чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 KO) имеет шанс уже в следующем поединке стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах. По крайней мере, WBC дал свое добро. Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO). Им станет «временный» чемпион, вне зависимости от того, кто будет обладать этим статусом после боя Совет определил следующего соперника для своего чемпиона(31-0-1, 22 KO). Им станет «временный» чемпион, вне зависимости от того, кто будет обладать этим статусом после боя Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) против Отто Валлина (22-1, 14 KO). Однако в WBC оставили лазейку, которая может позволить провести мегафайт невероятных масштабов. «Цыганский король» имеет право сперва провести долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона против Усика. У команд боксеров есть 30 дней чтобы договориться о поединке. Если этого не произойдет – тогда наступит очередь «временного» чемпиона. Правда, есть одна проблема, мешающая проведению поединка за статус абсолюта. Украинец обязан дать Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) незамедлительный реванш. Однако со-промоутер Фьюри Боб Арум знает как справиться с этой проблемой. Глава Top Rank ранее предложил вариант с проведением боя Усик – Фьюри, победитель которого сразится с Джошуа. Правда, есть одна проблема, мешающая проведению поединка за статус абсолюта. Украинец обязан дать(24-2, 22 KO) незамедлительный реванш. Однако со-промоутер Фьюризнает как справиться с этой проблемой. Глава Top Rank ранее предложил вариант с проведением боя Усик – Фьюри, победитель которого сразится с Джошуа. Напомним, что отец Фьюри также не видит других вариантов для следующего поединка Тайсона, кроме как Усик.

Олег Шумейко-младший