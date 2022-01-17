Уже ветеран. Сегодня Усик празднует свое 35-летие

Украинец празднует свой День рождения в статусе лучшего супертяжеловеса планеты

Александр Усик / Фото: Инстаграм

17 января свое 35-летние празднует чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО).



За свою карьеру в любительском боксе Усик выигрывал Олимпийские игры-2012, чемпионат мира-2011 и чемпионат Европы-2008.

После перехода в профессионалы украинец выиграл все чемпионские титулы в тяжелом весе и теперь является объединенным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Напомним, ранее назвали причины, которые могут помешать проведению реванша Усик – Джошуа.



