«Узнаем, не была ли победа Усика над Джошуа случайной». Но экс-чемпион мира уверен – украинец выиграл по делу

Фроч заверил, что с Александром просто не будет никому

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч в колонке на Sky Sports взвесил шансы Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в реванше с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Люди хотят видеть, как Энтони восстановит испорченную репутацию за выступление с Усиком. Давайте дождемся реванша с Джошуа и узнаем, не была ли победа Усика над британцем случайной. Но у меня есть плохие новость для Энтони – думаю, что все было по делу. Александр – крепкий орешек для любого. Также Фроч поделился мнением о потенциальном бое Усика и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Олег Шумейко-младший