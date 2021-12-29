В 2021 году Джошуа проиграл Усику, но еще на шаг приблизился к мечте. Британцу важны не только титулы

AJ мечтает к концу карьеры стать миллиардером

Энтони Джошуа / Фото - Getty Images

2021 год заканчивается для Энтони Джошуа не так, как он мечтал. Впервые с 2015 года британский супертяжеловес будет встречать новый год не в статусе чемпиона мира. В сентябре Джошуа сенсационно и безоговорочно проиграл титульный бой Александру Усику и потерпел свое второе поражение на профессиональном ринге.

Но, тем не менее, британец остается одной из самых узнаваемых фигур в мировом боксе. У него есть опция реванша, и уже весной следующего года он может вернуться на вершину. Эта задача очень важна – и не только по причине статусности.

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Несмотря на поражение от Усика, Джошуа является одним из самых богатых и высокооплачиваемых боксеров мира. Только за один бой против Усика он получил 15 миллионов фунтов стерлингов (20,2 миллиона долларов). Для сравнения, прошлогодняя победа над Кубратом Пулевым принесла Джошуа 10 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас AJ является одним из самых богатых спортсменов Великобритании. Его капитал составляет около 115 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов). По данным Mirror, большая часть собственного капитала Джошуа приходится на его компанию Sparta Promotions, которая в 2020 году заработала более 63,9 млн фунтов стерлингов при чистой прибыли 57,9 млн фунтов стерлингов. От спонсоров и маркетинговых партнеров в 2021 году Джошуа получил еще 6,55 миллиона фунтов стерлингов.

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Сейчас Джошуа 32 года, и оставшееся время своей карьеры он мечтает провести с большой пользой в плане заработка – и стать миллиардером.

«Когда я только начинал, моей целью было стать мультимиллионером, – говорил Джошуа GQ в 2017 году. – Но ведь в мире полно самых что ни есть обычных людей, бабушек и дедушек с миллионными состояниями – все благодаря одним только ценам на недвижимость Я же хочу стать миллиардером. Если за этот бой я заработаю десять миллионов фунтов, то почему бы за следующий не взять в десять раз больше? А если заработаю 100-150 миллионов, почему не попробовать накопить миллиард? Я лично знаком с миллиардерами, которые всего добились сами. Это сложно, но возможно».

Фото - EssentiallySports Фото - EssentiallySports

Да и в последних интервью Джошуа проскакивало, что деньги могут для него быть важнее, нежели сам бокс. Британец не исключал, что примет предложение Фьюри и откажется от реванша против Усика, если его все устроит по деньгам.

«Я хочу, чтобы меня знали как одного из самых умных бизнесменов. Если предложение хорошее по деньгам, мы должны на это посмотреть, но уважение ко мне имеет гораздо большую ценность, чем просто деньги».

С точки зрения денег самым прибыльным в жизни для Джошуа практически наверняка станет бой против Тайсона Фьюри, особенно если он будет объединительным. Однако до него еще очень далеко – нужно побеждать Усика в реванше. Поражение будет означать для Джошуа не только очень большое отдаление от звания чемпиона мира, а также практически крах мечты стать миллиардером. Как минимум, благодаря своим спортивным достижениям.