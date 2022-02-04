«В 35 лет сбылась мечта детства». Усик – о дебюте за профессиональную футбольную команду
Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в комментарии пресс-службе Первой лиги поделился эмоциями после дебюта за «Полесье» в товарищеском матче против «Вереса» на Winter Cup-2022.
Эмоции вообще зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: «Э, ты поаккуратней там». Все замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились.
Большое спасибо Калитвинцеву, Буткевичу, что предложили. Сначала было: «Как коллектив отреагирует?» Все слава богу, все отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи еще парнем, который занимался футболом.
Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду. «Полесье» – это сила.
Знали момент, когда вы выйдете на поле?
Около 20 минут поиграл, кажется. Знал, мы говорили с Калитвинцевым, может, в старте. Говорю: «Нет, мне надо посмотреть, что будет происходить». В своем виде спорта я плаваю очень хорошо. Футбол понимаю, играю, но выйти на поле с профессионалами – это чуть другое. Я смотрел за позицией, где буду играть.
В том моменте я чуть не достал. Чуть скорости не хватило. Штрафной хотел ударить, но подумал: «Ладно», чтобы по воробьям. Слава богу, что выиграли.
Вас еще увидим в матчах Winter Cup?
Ну слушайте, расскажу я вам сейчас все свои секреты и коллектива. И все понесется. Это же все интрижка.
Как и дата вашего следующего боя.
Совершенно верно.
Напомним, промоутер Джошуа рассказал, на какую сумму влетел Фьюри из-за отказа от боя с Усиком.
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