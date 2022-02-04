«В 35 лет сбылась мечта детства». Усик – о дебюте за профессиональную футбольную команду

Александр Усик / фото - ФК Полесье

Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в комментарии пресс-службе Первой лиги поделился эмоциями после дебюта за «Полесье» в товарищеском матче против «Вереса» на Winter Cup-2022.

Большое спасибо Калитвинцеву, Буткевичу, что предложили. Сначала было: «Как коллектив отреагирует?» Все слава богу, все отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи еще парнем, который занимался футболом.

Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду. «Полесье» – это сила.

Знали момент, когда вы выйдете на поле?

Около 20 минут поиграл, кажется. Знал, мы говорили с Калитвинцевым, может, в старте. Говорю: «Нет, мне надо посмотреть, что будет происходить». В своем виде спорта я плаваю очень хорошо. Футбол понимаю, играю, но выйти на поле с профессионалами – это чуть другое. Я смотрел за позицией, где буду играть.

В том моменте я чуть не достал. Чуть скорости не хватило. Штрафной хотел ударить, но подумал: «Ладно», чтобы по воробьям. Слава богу, что выиграли.

Вас еще увидим в матчах Winter Cup?

Ну слушайте, расскажу я вам сейчас все свои секреты и коллектива. И все понесется. Это же все интрижка.

Как и дата вашего следующего боя.

Совершенно верно.