В андеркарде Ломаченко – Комми в ринг вернется внук Мухаммеда Али

Соперник Нико еще неизвестен

Нико Али Уолш / Фото: twitter.com/toisports-nico

Средневес Нико Али Уолш (2-0, 2 KO) узнал дату следующего поединка. Внук Мухаммеда Али выйдет на третий бой 11 декабря, в андеркарде вечера бокса в Нью-Йорке, в главном событии которого сойдутся Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) и Ричард Комми (30-3, 27 KO).



Первый поединок внук великого боксера провел в середине августа, завоевав досрочную победу. Последний бой американец провел в конце октября, где победа вновь досталась ему технический нокаутом. Соперник Нико еще неизвестен.

Напомним, что в андеркарде уроженец Украины подерется с супертяжем, который нокаутировал Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).