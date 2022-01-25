Марко Хук: «Посоветовал другу зарядить 150 тысяч евро на Усика в бою с Джошуа»
В бою за звание чемпиона Европы сойдутся два известных супертяжеловеса
Вскоре должны объявить дату и место проведения поединка
13:54
Фото: Boxen1.com
Марко Хук (42-5-1, 28 КО) и Агит Кабайел (21-0, 13 КО) проведут бой за вакантное звание чемпиона Европы в супертяжелом весе, сообщает BoxingScene.
Вскоре будет объявлена дата и место проведения поединка.
Отметим, что у Кабайела есть альтернатива этому бою – поединок за звание официального претендента на пояс чемпиона мира по версии IBF против Филипа Хрговича.
Недавно Хук рассказал интересную историю, связанную с Александром Усиком.