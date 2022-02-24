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В Британии считают, что Усика устранят

Джордан не верит, что Джошуа сможет победить украинца в ринге
Бокс Профессиональный бокс
11:13
В Британии считают, что Усика устранят
Фото: Nick Potts

Британский эксперт Саймон Джордан считает, что поединок обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет сорван – уж слишком большой риск для AJ:

Есть очень важный момент. Если Усик вновь побьет Джошуа, то практически наверняка навсегда сорвет поединок Энтони с Тайсоном Фьюри. Честно скажу, у меня на все это есть свое мнение. Я понимаю, что Джошуа был и остается курицей, которая несет золотые яйца. Поэтому я реально не исключаю махинации, которые позволят ему устранить Усика.

Вы и сами знаете, что в мире бокса много зловещих тайн, которые тщательно прикрываются. Почему я об этом говорю? Да потому что по первому бою я не вижу за счет чего Джошуа может взять реванш. Усик его побил уверенно и без вопросов. Он его попросту уничтожил. Для того, чтобы Энтони победил в реванше, должно произойти что-то невероятное. Иначе ему конец.

Да. В случае поражения лучшая курица Эдди Хирна попросту исчезнет. Они отрицают, что вели переговоры по поводу отступных, хотя это факт. Поэтому я и не удивлюсь, если будет предпринята какая-то цирковая уловка, чтобы всеми правдами и неправдами сделать бой Фьюри vs Джошуа. Давайте честно, в боксе ведь часто происходит что-то эдакое, после чего вы сидите в шоке, не понимая, как это вообще могло произойти.

Поэтому я не удивлюсь, если Джошуа все же как-то устранит Усика, хотя я и не понимаю, как именно. Не ищите скрытый смысл между строк. Я просто говорю о том, что на кону огромные деньги. Люди не хотят все это потерять. Поэтому я не верю, что кто-то рискнет карьерой Джошуа и бросит его на убой. И я не верю, что он может побить Александра в реванше.

Усик поговорил об организации реванша с Джошуа в Украине и предложил британцу свои услуги в качестве тренера.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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