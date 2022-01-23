В этом году выступили уже два украинских проспекта-супертяжеловеса. Вспоминаем их бои

Оба одержали победы, но весьма разные

Фото: kamp-sport.com

Бокс, пожалуй, второй самый популярный вид спорта в Украине после футбола. По крайне мере, об этом говорит интерес зрительской аудитории. XSPORT.ua отсматривает все события в мире бокса, но особенно пристально следит за украинскими бойцами.

В этот раз мы решили напомнить о том, как в 2022 году стартовали перспективные украинские супертяжеловесы на случай, если вы пропустили их бои из-за праздничной суматохи.

Уже 1 января бой провел Виктор Выхрист (9-0, 7 КО), который во второй раз в карьере выступил в США. Соперником «Фауста» стал хорошо известный в Украине грузин Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО).

Поединок должен был показать, насколько Выхрист готов к повышению оппозиции. И, пожалуй, он эту проверку не прошел. Да, украинец победил, но при этом дважды побывал в нокдаунах. И кто знаете, как бы все закончилось, если бы рефери не решил остановить бой в не самом однозначном моменте.

Радует только то, что Выхрист и сам критически оценил свое выступление.

Лучшие моменты боя Выхрист – Киладзе:

Переходим ко второму украинцу – Александру Захожему (16-0, 12 КО). 28-летний боксер одержал намного более уверенную победу, однако здесь нужно делать скидку на уровень оппонента.

22 января Захожий в Германии встречался с джорнименом Павелом Соуром (14-7, 9 КО) и просто сделал то, что должен был: трижды отправил соперника в нокдауны, вынудив рефери остановить бой.

К сожалению, после такого поединка каких-то выводов о готовности Захожего переходить на новый уровень не сделаешь.

Видео остановки боя Захожий – Соур:

Выхрист и Захожий входят в топ-100 лучших супертяжеловесов планеты по версии. Выхрист занимает 64 позицию, Захожий находится на строчку выше (63).

Мы не упомянули еще одного бойца – скандального Любомира Пинчука, однако он пока не определился, в каком дивизионе выступать: тяжелом или супертяжелом.