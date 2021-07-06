В феврале Теофимо Лопес записал видео со словами «Слава Украине!» Стало известно что его на это сподвигло

Он сам проявил соответствующую инициативу

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Семья Лопесов и Николай Ковальчук / Фото - instagram.com/kovalchukmykola

В феврале абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) записал обращение к болельщикам из Украины, поблагодарив их за поддержку. В видео он сказал: «Слава Украине!». Спортивный юрист Николай Ковальчук, который делал эту запись, рассказал как американцу пришла в голову эта идея:

«Теофимо предложил передать привет фанатам из Украины. Я ему сказал, что, на самом деле, хоть большинство и болели за нашего соотечественника, за нашего чемпиона Василия Ломаченко, но была и некоторая часть фанатов, которые болели за Теофимо. Он захотел им передать привет. Я подсказал ему как правильно это сделать».

Полный текст разговора с Ковальчуком – о скромности Лопеса, планах на будущее, реванше с Василием Ломаченко и отношении к Александру Усику.