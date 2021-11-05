В финале чемпионата мира Захареева ждет жесткий россиянин. На турнире Мусаев ярко нокаутировал соперника – серба развернуло на 180 градусов

Ожидаем рубку за золотую медаль

Фото: twitter.com/ESPNKnockOut

В финале чемпионата мира по боксу в весовой категории до 71 кг выступит Юрий Захареев. За золото и 100 тысяч долларов призовых украинец сразится с Вадимом Мусаевым.



Россиянин по ходу турнира запомнился яркой победой в 1/16 финала. Мусаев нокаутировал серба Деяна Тошкича (что редкость для любительского бокса), так еще и насколько жестко это получилось. После удара Вадима боксера, страна которого принимает мировое первенство, развернуло на 180 градусов. Рефери решил остановить бой, да и из угла Тошкича полетело белое полотенце.

AIBA world championships day 5 #boxing



KNOCKOUT



Vadim Musaev smokes Dejan Toskic inside 20 seconds pic.twitter.com/d0soHwI3Br — (@HH_boxing) October 29, 2021

Напомним, что решающий поединок пройдет 6 ноября. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.