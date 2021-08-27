В IBF обязали Лопеса и Камбососа вакцинироваться против коронавируса перед их боем

Боксерам дали время до 7 сентября

Фото: boxingscene.com

Как сообщает сайт ESPN, ссылаясь на основателя стриминговой платформы Triller Райана Кавану, IBF постановила, что абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) и обязательный претендент на титул организации Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) в обязательном порядке должны вакцинироваться против коронавируса в преддверии их поединка.

Боксерам дали время до 7 сентября. Как утверждает ESPN, они оба уже согласились на вакцинацию. Данную информацию изданию подтвердил менеджер Лопеса Дэвид Макуотер.

«Мы подписали контракт, в котором говорится, что Лопес будет вакцинирован. Согласно постановлению IBF, он должен получить укол до 7 сентября. Лопес - чемпион IBF, поэтому выполнит данное требование».

Известна новая возможная дата поединка Теофимо Лопес – Джордж Камбосос.