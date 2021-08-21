В IBF определят обязательного претендента для Головкина 16 октября

Поединок между Войчицки и Фалькао пройдет в США

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Претендентский поединок по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе (до 72.6 кг) между немцем Патриком Войчицки (14-0-1, 5 KO) и бразильцем Эскивой Фалькао (28-0-0, 20 KO), санкционированный еще в конце весны, наконец-то обрел свою дату.

Встреча состоится 16-го октября в США и станет частью шоу от промоутерской компании Top Rank

Войчицки выступает на профиринге с 2015 года и за это время отметиться сколь-нибудь значимой для широкого зрителя оппозицией не сумел.

Фалькао в своем последнем бою в феврале, в рамках шоу от Top Rank, досрочно остановил в 4-ом раунде российского экс-претендента Артура Акавова (20-4-0, 9 KO).

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель титула WBA Super Риота Мурата (16-2, 13 КО) вряд ли будут проводить промежуточные бои перед их унификацией.