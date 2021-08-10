В Киеве открылся офис WBC

Николай Ковальчук / Фото: WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) на официальном сайте объявил об открытии офиса в Киеве.



Возглавлять офис WBC в Украине будет спортивный юрист Николай Ковальчук.

Украина – страна великих чемпионов мира и легендарных деятелей нашего спорта. Она продолжает оставаться одним из неисчерпаемых мест для талантов как на олимпийском, так и на профессиональном уровне.

В новейшей истории такие великие имена, как Виталий и Владимир Кличко, Александр Гвоздик, Александр Усик, Василий Ломаченко и Виктор Постол, не говоря уже о молодом поколении боксеров, которые неуклонно поднимались по лестнице партнерских титулов WBC. Сейчас боксеры со всего мира находят Украину на карте. Она становится крупным боксерским центром в Восточной Европе.

Актуальный и важный аспект, который следует выделить, – это работа, которая в настоящее время проводится в Украине по обучению и подготовке боксеров-любителей к их переходу к профессиональному боксу.

Всемирный боксерский совет убежден, что открытие нашего офиса в Украине будет способствовать процветающему развитию профессионального и любительского бокса в регионе, что является основной целью.

У нас впереди много интересных задач, поскольку нам нужно работать с боксерами, а также с тренерами, судьями, рефери и другими официальными лицами, участвующими в организации поединков.

Мероприятия по социальной ответственности также будут играть важную роль работы WBC Украина в соответствии с руководящими принципами программы WBC Cares.

Еще одним делом первостепенной важности для этой талантливой команды станет открытие школ бокса и спортзалов для бездомных детей и детей из малообеспеченных семей, которые смогут бесплатно заниматься спортом и в таких условиях будут мотивированы на успех в жизни. Очень важно развивать ум детей как чемпионов.

WBC – это новаторская организация, которая всегда работает с заботой о здоровье и благополучии спортсменов. Для нас это приоритет номер один.

Мы, конечно, будем внедрять программы питания, контроля веса, программу чистого бокса и будем содействовать поддержке боксеров на пенсии. через Фонд Хосе Сулеймана.

Команду WBC Украина возглавит Николай Ковальчук, выдающийся юрист в области спортивного права, имеющий признанные и выдающиеся достижения в сфере спорта. Поздравляем Украину!»