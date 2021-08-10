В Киеве открылся офис WBC
Всемирный боксерский совет (WBC) на официальном сайте объявил об открытии офиса в Киеве.
Возглавлять офис WBC в Украине будет спортивный юрист Николай Ковальчук.
«Всемирный боксерский совет открывает представительство в Киеве, столице Украины, одной из стран с самыми давними традициями бокса и историей, тесно связанной с WBC.
Украина – страна великих чемпионов мира и легендарных деятелей нашего спорта. Она продолжает оставаться одним из неисчерпаемых мест для талантов как на олимпийском, так и на профессиональном уровне.
В новейшей истории такие великие имена, как Виталий и Владимир Кличко, Александр Гвоздик, Александр Усик, Василий Ломаченко и Виктор Постол, не говоря уже о молодом поколении боксеров, которые неуклонно поднимались по лестнице партнерских титулов WBC. Сейчас боксеры со всего мира находят Украину на карте. Она становится крупным боксерским центром в Восточной Европе.
Актуальный и важный аспект, который следует выделить, – это работа, которая в настоящее время проводится в Украине по обучению и подготовке боксеров-любителей к их переходу к профессиональному боксу.
Всемирный боксерский совет убежден, что открытие нашего офиса в Украине будет способствовать процветающему развитию профессионального и любительского бокса в регионе, что является основной целью.
У нас впереди много интересных задач, поскольку нам нужно работать с боксерами, а также с тренерами, судьями, рефери и другими официальными лицами, участвующими в организации поединков.
Мероприятия по социальной ответственности также будут играть важную роль работы WBC Украина в соответствии с руководящими принципами программы WBC Cares.
Еще одним делом первостепенной важности для этой талантливой команды станет открытие школ бокса и спортзалов для бездомных детей и детей из малообеспеченных семей, которые смогут бесплатно заниматься спортом и в таких условиях будут мотивированы на успех в жизни. Очень важно развивать ум детей как чемпионов.
WBC – это новаторская организация, которая всегда работает с заботой о здоровье и благополучии спортсменов. Для нас это приоритет номер один.
Мы, конечно, будем внедрять программы питания, контроля веса, программу чистого бокса и будем содействовать поддержке боксеров на пенсии. через Фонд Хосе Сулеймана.
Команду WBC Украина возглавит Николай Ковальчук, выдающийся юрист в области спортивного права, имеющий признанные и выдающиеся достижения в сфере спорта. Поздравляем Украину!»
Напомним, ранее глава WBC Маурисио Сулейман назвал Виталия Кличко выдающимся человеком.