В команде Бриедиса рассказали, когда планируется провести объединительный поединок с Околи

Промоутер латвийца надеется, что летом чемпионы сойдутся в ринге

Фото: Boxing Scene

Co-промоутер Майриса Бриедиса (28-1, 20 KO) Ниссе Сауэрланд обсудил в интервью iFL TV, когда получится организовать долгожданный объединительный поединок между латвийцем и Лоуренсом Околи (17-0, 14 KO):



Эта ситуация с Джейком Полом вносит некую перчинку в возможный бой Околи – Бриедис. Мне кажется, что раньше по этому поводу было гробовое молчание. Я понимаю, что не каждый может понять действие Майриса, мнения важны, но писать что-то в Twitter намного проще, знаете ли. Я надеюсь, что объединительный поединок состоится. Сейчас боксерам предстоят поединки, но надеюсь, не появятся обязательных претендентом, и это бой получится организовать. Лоуренс очень хорош, как и Майрис. Я думаю, что он победят и летом получится провести бой Околи – Бриедис.

Напомним, что в конце марта Бриедис подерется с Джайя Опетайей (21-0, 17 KO), а Околи – в конце февраля с Михалом Чеслаком (21-1, 15 KO).