В команде Джошуа заглядывают за спину Усику – назвали следующих соперников

У Хирна есть три соперника для подопечного

Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV назвал соперников Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) после успешного реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Джошуа любит бокс. Ему нравится побеждать и быть лучшим. Поэтому он не отступит. Он проведет реванш с Усиком. Станет трехкратным чемпионом мира. Подерется с Фьюри. Точно будет по бою с Уайтом и Уайлдером. Посмотрите на его послужной список. Он никогда никого не избегал. И я не могу дождаться его возвращения в 2022 году.

Готовится к еще одному ограблению Джошуа? Усик сменил прическу и надел балаклаву.

Также Хирн считает, что Джошуа стоит уважать лишь за тот факт, что британец не стал избегать поединка с Усиком.