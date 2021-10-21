В команде Хелениуса намерены добиться боя против Усика

Фото: Getty Images

Маркус Сундман, менеджер шведского супертяжеловеса Роберта Хелениуса (31-3, 20 КО), заявил, что они будут добиваться боя против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО). Слова функционера приводит skysports.com:

Иногда тебе приходится вдавить пятки глубоко в землю и сражаться за что-то важное. Я не думаю, что в боксе есть что-то важнее, чем звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Мы сделаем все, что нужно, чтобы гарантировать Роберту статус следующего обязательного претендента для Усика по линии WBA».