В команде Хелениуса намерены добиться боя против Усика
Маркус Сундман, менеджер шведского супертяжеловеса Роберта Хелениуса (31-3, 20 КО), заявил, что они будут добиваться боя против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО). Слова функционера приводит skysports.com:
«Сейчас мы сосредоточены на статусе обязательного претендента WBA. В марте 2020 года Роберт провел элиминатор по линии WBA против Адама Ковнацки. Он поставил печать на этой победе в реванше 9 октября. Усик должен стать следующим соперником Роберта. У WBA нет претендентов, которые заслуживают этого больше. Чарр, Брайан или Дюбуа - более достойные претенденты? Я так не думаю.
Иногда тебе приходится вдавить пятки глубоко в землю и сражаться за что-то важное. Я не думаю, что в боксе есть что-то важнее, чем звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Мы сделаем все, что нужно, чтобы гарантировать Роберту статус следующего обязательного претендента для Усика по линии WBA».
37-летний Хелениус – довольно известный боксер, на котором пару лет назад едва не поставили крест, однако две победы над польским проспектом Адамом Ковнацки вернули шведа в элиту супертяжелого веса.
Последние десять боев Хелениуса:
Промоутер Усика Александр Красюк ранее заявил, что не один Хелениус претендует на бой с украинцем. Тем не менее, команда Усика намерена драться только с Энтони Джошуа.
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