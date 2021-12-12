Стоило ли добивать? Видео нокдауна в бою Ломаченко – Комми
В команде Ломаченко готовы встретиться с Камбососом на его территории
Украинец жаждет получить возможность стать абсолютным чемпионом мира
11:33
Фото: Getty Images
Эгис Климас, менеджер легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), рассказал, что украинец согласится на бой с абсолютным чемпионом мира Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО) на его родине – Австралии:
«Как мы знаем, Ломаченко всегда хочет драться с лучшими. Он никогда не выбирал в соперники бойцов из других весовых категорий, без рейтинга и без поясов. Сегодня Камбосос – первый номер в легком весе. Джордж – лучший в дивизионе. Конечно же, Ломаченко с удовольствием с ним встретиться. Если ему нужно будет поехать в Австралию или еще куда-нибудь, то как команда мы его поддержим и сделаем это».
Напомним, после победы над Ричардом Комми Ломаченко заявил, что заслужил на бой против Камбососа, а затем опубликовал постер такого поединка.