В команде Сиренко уверены, что он способен удосрочить Руденко

Фото: В1

Один из тренеров супертяжеловеса Владислава Руденко (18-0, 15 КО) Александр Корх поделился ожиданиями от предстоящего боя подопечного против Андрея Руденко (34-5, 20 КО):

Мы готовы на всю дистанцию, но надеемся на досрочную победу. Будем делать все для этого. Влад вполне способен, на данный момент, удосрочить опытного соперника.

Андрей Руденко – очень обученный, опытный, стойкий боец с сильным ударом с обеих рук. Может работать, как и в агрессивной манере ведения боя, так и в контратакующей.

Владу нужно лишь выполнить установку на бой, быть аккуратным в защитных действиях и решительным в наступательных. Влад очень дисциплинированный, психологически уравновешенный боксер, сбалансированный во всех линиях, поэтому я больше чем уверен, что он справится со своей задачей на все 100%».