В команде Сиренко уверены, что он способен удосрочить Руденко
Один из тренеров супертяжеловеса Владислава Руденко (18-0, 15 КО) Александр Корх поделился ожиданиями от предстоящего боя подопечного против Андрея Руденко (34-5, 20 КО):
«Смена соперника (Сиренко должен был провести поединок с Валлишем) повлияла лишь в тактико-технических моментах. В плане подготовки у нас все шло, как нужно и менять, особо, нам ничего не нужно было. Зрители увидят зрелищный поединок двух очень конкурентных боксеров.
Мы готовы на всю дистанцию, но надеемся на досрочную победу. Будем делать все для этого. Влад вполне способен, на данный момент, удосрочить опытного соперника.
Андрей Руденко – очень обученный, опытный, стойкий боец с сильным ударом с обеих рук. Может работать, как и в агрессивной манере ведения боя, так и в контратакующей.
Владу нужно лишь выполнить установку на бой, быть аккуратным в защитных действиях и решительным в наступательных. Влад очень дисциплинированный, психологически уравновешенный боксер, сбалансированный во всех линиях, поэтому я больше чем уверен, что он справится со своей задачей на все 100%».
Бой Сиренко – Руденко состоится 18 декабря и станет со-главным событием вечера бокса в Броварах. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.
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