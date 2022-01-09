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В команде Спенса объяснили, почему бой с Кроуфордом никогда не состоится
Все дело в деньгах
09 января 22:19
Эррол Спенс / Фото: PBC
Вице-президент по коммуникации промоутерской организации PBC Тим Смит в PBC Podcast объяснил, что мешает организовать поединок чемпионов полусреднего веса Эррола Спенса (27-0, 21 KO) и Теренса Кроуфорда
(38-0, 29 KO):
Экономика. Не хочется оскорблять Кроуфорда, но он не смог стать звездой PPV. Не хочется делать ему оскорбительное предложение. Но те цифры, которые он дает, не позволят удовлетворить его требования.
Также Смит заявил, что в США никому нет дела до боя за «абсолюта» Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO).
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