В Matchroom Boxing рассказали, когда решится судьба реванша Усик – Джошуа

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Фрэнк Смит, CEO промоутерской компании Matchroom Boxing, в интервью Pro Boxing Fans заявил, что в ближайшие несколько дней станет окончательно ясно, сможет ли чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) провести незамедлительный реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Я думаю, что в следующие несколько дней будут приняты конкретные решения. На заднем фоне мы работаем над промежуточным боем, если он будет необходим и придется отложить реванш. Но, как я сказал, Джошуа прежде всего сосредоточен на том, чтобы вернуться и вернуть свои титулы».