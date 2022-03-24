Промоутер Джошуа: «Усик – наш приоритет»
В Matchroom Boxing рассказали, когда решится судьба реванша Усик – Джошуа
Фрэнк Смит заявил, что ситуация прояснится в ближайшее время
24 марта 18:30
Фото: boxingscene.com
Фрэнк Смит, CEO промоутерской компании Matchroom Boxing, в интервью Pro Boxing Fans заявил, что в ближайшие несколько дней станет окончательно ясно, сможет ли чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) провести незамедлительный реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
«В конечном итоге наша главная цель – устроить реванш, и Энтони хочет этот бой. Он желает вернуться на ринг и вернуть свои пояса. Но, конечно же, ситуация в мире выходит далеко за рамки бокса или спорта. Мы будем руководствоваться этим, и наши мысли с теми, на кого это повлияло. Но ситуация меняется и развивается каждый день.
Я думаю, что в следующие несколько дней будут приняты конкретные решения. На заднем фоне мы работаем над промежуточным боем, если он будет необходим и придется отложить реванш. Но, как я сказал, Джошуа прежде всего сосредоточен на том, чтобы вернуться и вернуть свои титулы».
Александр Усик покинул Украину ради реванша с Энтони Джошуа.