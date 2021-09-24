В новом промоушне рассказали, как будут отбирать лучших украинских боксеров

В1 Boxing заманивает начинающих профи возможностью неплохо заработать на турнире Boxing Jungle

Алон Нойман / Фото - В1 Boxing

Генеральный директор нового украинского промоушена В1 Boxing Алон Нойман рассказал о втором по счету турнире для молодых боксеров Boxing Jungle.

- Чем второе шоу Boxing Jungle будет отличаться от того, что было в августе?

- Главная цель Boxing Jungle – открыть новых молодых талантливых боксеров, помочь им начать выступать на профессиональном ринге. Мы даем им возможность сделать первый-второй шаг в своей профессиональной карьере. С этим смыслом прошел первый турнир, ничего в этом плане не будет меняться и в плане второго, и следующих турниров.

- По итогам первого турнира вы подписали двух проспектов, как вы выбираете боксеров?

- В нашей стране на сегодняшний день есть огромное количество талантливых спортсменов, и мы хотели бы увидеть их в ринге. Естественно, мы будем выбирать в команду В1 Boxing лучших из лучших.

- Что получают ваши новички, как меняется их карьера после подписания контракта с В1 Boxing?

- Все боксеры, которые присоединяются к нашей команде, получают качественное изменение практически во всех аспектах своей спортивной карьеры. С ними начинают работать: диетолог, психолог, тренер по ОФП. Также обеспечивается специализированная тренерская работа. Мы делаем упор на комплексный подход в плане подготовки спортсмена.

- В первом шоу было много ярких боев и нокаутов, но мало места для зрителей, сейчас вы меняете локацию…

- Да, правильно подмечено, что были очень интересные поединки, яркие нокауты, но было очень мало мест в зрительском зале. Это так. Но при этом мы получили очень большую аудиторию у телеэкранов, мониторов компьютеров и просмотров с гаджетов. Показатели и охваты говорят сами за себя. Мы очень рады таким результатам, но будем пытаться расти во всех планах.

- Вы видите коммерческий успех таких турниров?

- Для голодных начинающих профи эти турниры точно могут стать коммерчески успешными. Они уже таковыми являются, молодые ребята уже зарабатывают деньги в ринге, как за участие, так и за победу. Для организаторов тоже уже можно говорить об успешности, так как мы получаем отличные охваты аудитории. У нас есть зрители, которые целенаправленно интересуются этим турниром.

Шоу Boxing Jungle-2 состоится 10 октября в киевском ДК «Ровесник» (просп. Перова, 2) с прямой трансляцией на ресурсах XSPORT и XSPORT+.