Накатани прилетел в США на бой с Ломаченко
«В поединке с Лопесом произошел глюк в матрице». Ломаченко намерен заполучить все чемпионские пояса в легком весе
27 июня Ломаченко проведет с Накатани первый поединок после потери титулов
15:50
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomus_official
27 июня экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) проведет поединок в Лас-Вегасе, США. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях сойдется в ринге с японцем Масайоши Накатани
(19-1, 13 KO).
В промо-ролике к поединку украинец заявил, что все еще является лучшим в своей весовой категории и не прочь вернуть себе заслуженные титулы:
Люди говорили: «Слушай, ты выглядишь, как матрица». И мне это понравилось. Я лучший в своей весовой категории. Где мои четыре пояса? В ночь поединка с Лопесом произошел глюк в матрице.
Онлайн трансляция поединка Ломаченок – Накатани будет доступна на портале XSPORT.ua. Начало – около 05:00.
Комментарии 0