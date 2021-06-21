«В поединке с Лопесом произошел глюк в матрице». Ломаченко намерен заполучить все чемпионские пояса в легком весе

27 июня Ломаченко проведет с Накатани первый поединок после потери титулов

Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomus_official

27 июня экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) проведет поединок в Лас-Вегасе, США. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях сойдется в ринге с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).



В промо-ролике к поединку украинец заявил, что все еще является лучшим в своей весовой категории и не прочь вернуть себе заслуженные титулы:

Люди говорили: «Слушай, ты выглядишь, как матрица». И мне это понравилось. Я лучший в своей весовой категории. Где мои четыре пояса? В ночь поединка с Лопесом произошел глюк в матрице.

Онлайн трансляция поединка Ломаченок – Накатани будет доступна на портале XSPORT.ua. Начало – около 05:00.