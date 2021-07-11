В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации

В супертяжелом весе Гассиев себя еще совсем не показал

Фото: Facebook Александра Усика

Новый генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев не успел встать на должность, а уже заговорил желании организовать реванш между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Муратом Гассиевым (27-1, 20 КО).

Однако подобная риторика сейчас крайне неуместна. С таким же успехом можно говорить о реванше Энтони Джошуа против Александра Поветкина – там был еще более односторонний бой.

Гассиева после боя с Усиком какое-то время мучали травмы. Затем он объявил о переходе в супертяжелый вес, однако оппозиция его в «королевском дивизионе» вызывает большие вопросы. Щекутьев говорит о чемпионских амбициях Мурата, при этом в хэвивейте Гассиев провел только один бой против Нури Сефери, который известен разве тем, что его брат дрался с Тайсоном Фьюри. Теперь же экс-чемпиону мира в тяжелом весе везут на «убой» еще одного сомнительного соперника.

Однако вишенка на торте здесь в том, что Гассиев не входит в топ-15 ни одной организации, а с такими оппонентами вряд ли вообще туда попадет. В то же время у Усика на пороге бой за три титула чемпиона мира.

Важно отметить, что Гассиев – хороший боксер, что доказывает его карьера в крузервейте, однако его реванш с Усиком вряд ли когда состоится. По край мере, Александр не похож на человека, который согласится драться лишь за большой чек.