Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации

В супертяжелом весе Гассиев себя еще совсем не показал
Бокс Профессиональный бокс
21:39
В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации
Фото: Facebook Александра Усика

Новый генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев не успел встать на должность, а уже заговорил желании организовать реванш между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Муратом Гассиевым (27-1, 20 КО).

Однако подобная риторика сейчас крайне неуместна. С таким же успехом можно говорить о реванше Энтони Джошуа против Александра Поветкина – там был еще более односторонний бой.

Гассиева после боя с Усиком какое-то время мучали травмы. Затем он объявил о переходе в супертяжелый вес, однако оппозиция его в «королевском дивизионе» вызывает большие вопросы. Щекутьев говорит о чемпионских амбициях Мурата, при этом в хэвивейте Гассиев провел только один бой против Нури Сефери, который известен разве тем, что его брат дрался с Тайсоном Фьюри. Теперь же экс-чемпиону мира в тяжелом весе везут на «убой» еще одного сомнительного соперника.

Однако вишенка на торте здесь в том, что Гассиев не входит в топ-15 ни одной организации, а с такими оппонентами вряд ли вообще туда попадет. В то же время у Усика на пороге бой за три титула чемпиона мира.

Важно отметить, что Гассиев – хороший боксер, что доказывает его карьера в крузервейте, однако его реванш с Усиком вряд ли когда состоится. По край мере, Александр не похож на человека, который согласится драться лишь за большой чек.

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Усик – Гассиев Александр Усик Мурат Гассиев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21:29
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
18:30
Валлин: «Джошуа может нокаутировать Усика, но Анлександр – хороший боец»
Валлин: «Джошуа может нокаутировать Усика, но Анлександр – хороший боец»
Бокс Профессиональный бокс
10:36
1
Генсек Федерации бокса России: «Весь мир ждет реванша Усик – Гассиев»
Генсек Федерации бокса России: «Весь мир ждет реванша Усик – Гассиев»
Бокс Профессиональный бокс
09:33
6
Усик это видел? Джошуа отрабатывает на тренировке приемы из ММА
Тема дня
Усик это видел? Джошуа отрабатывает на тренировке приемы из ММА
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 20:22
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03

Новости: Бокс

В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации
В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации
Профессиональный бокс
21:39
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Профессиональный бокс
21:29
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
Профессиональный бокс
20:39
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Профессиональный бокс
19:32
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Профессиональный бокс
18:30
Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом
Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом
Профессиональный бокс
17:53
Топовый тренер: «Лома долго приспосабливался к резкости и мощи Лопеса»
Топовый тренер: «Лома долго приспосабливался к резкости и мощи Лопеса»
Профессиональный бокс
17:26
Валлин готов провести поединок с временным чемпионом WBC
Валлин готов провести поединок с временным чемпионом WBC
Профессиональный бокс
15:49
Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Профессиональный бокс
14:25
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
59
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
30
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости