В случае отказа Уайта Фьюри проведет четвертый бой с Уайлдером или поединок с претендентом Усика
После того, как WBC назначил распределение гонораров на санкционированный бой Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), неизвестно, согласится ли временный чемпион на поединок. В команде Уайта рассчитывали на почти равную прибыль (55/45).
В случае отказа Диллиана следующим в рейтинге стоит Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO), с которым «Цыганский король» ранее провел третий бой. Всемирный боксерский совет признал то сражение боем года.
Станет ли американец вновь рисковать здоровьем и репутацией? Все зависит от амбиций экс-чемпиона.
Следующим в рейтинг-листе на второй строчке располагается Джо Джойс (13-0, 12 KO) – претендент Александра Усика (19-0, 13 KO) по линии WBO. Этот бой видится более вероятным, так как с обоими супертяжами работает Фрэнк Уоррен, да и Джойс давно уже надеется получить титульный поединок.
Уже через неделю станет известно, как дальше будут разворачиваться события – 11 января пройдут промоутерские торги.
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