В случае отказа Уайта Фьюри проведет четвертый бой с Уайлдером или поединок с претендентом Усика

Американец занимает первую строчку в рейтинге WBC

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

После того, как WBC назначил распределение гонораров на санкционированный бой Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), неизвестно, согласится ли временный чемпион на поединок. В команде Уайта рассчитывали на почти равную прибыль (55/45).



В случае отказа Диллиана следующим в рейтинге стоит Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO), с которым «Цыганский король» ранее провел третий бой. Всемирный боксерский совет признал то сражение боем года.

Станет ли американец вновь рисковать здоровьем и репутацией? Все зависит от амбиций экс-чемпиона.

Следующим в рейтинг-листе на второй строчке располагается Джо Джойс (13-0, 12 KO) – претендент Александра Усика (19-0, 13 KO) по линии WBO. Этот бой видится более вероятным, так как с обоими супертяжами работает Фрэнк Уоррен, да и Джойс давно уже надеется получить титульный поединок.

Уже через неделю станет известно, как дальше будут разворачиваться события – 11 января пройдут промоутерские торги.