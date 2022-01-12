«Он может только ждать и лаять». Слова Лопеса об «абсолюте» в 2022 году вызвали у Тейлора лишь улыбку
В Top Rank назвали следующего вероятного соперника Лопеса
Американец может встретиться с непобежденным соотечественником
18:10
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Представитель промоутерской компании Top Rank Брюс Трамплер сообщил, что их подопечный, американец Теофимо Лопес (16-1-0, 12 KO), готовящийся перейти в следующий дивизион, может встретиться с непобежденным соотечественником Арнольдом Барбозой-младшим (26-0-0, 10 KO).
Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что бывший абсолютный чемпион легкого веса покидает дивизион, а сам Теофимо Лопес поделился своими амбициозными планами на 2022 год.