В Triller отреагировали на постановление IBF о невозможности проведения боя Лопес – Камбосос в Австралии

Райан Кавана аргументировал желание компании устроить поединок на родине Джорджа

Фото: boxingscene.com

Сооснователь стримингового сервиса Triller Райан Кавана прокомментировал ESPN постановление IBF по поводу того, что поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) и обязательным претендентом на титул организации Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) не может состояться в Австралии из-за карантина, действующего в стране для иностранцев.

По словам Каваны, желание компании устроить поединок в Австралии было продиктовано заботой о местном бойце, Камбососе, который вместе с женой ждет рождения ребенка.

«В конце концов, мы по-прежнему считаем, что Джордж не должен быть тем, на кого свалятся неудобства. Мы поговорим с ним и посмотрим, сможем ли мы устроить бой в соответствии с его графиком. Он 16 недель не видел своих детей, сейчас его жена ждет еще одного ребенка. Если мы сможем организовать этот поединок, то мы это сделаем».

Вероятнее всего, поединок Лопес – Камбосос пройдет на территории США.